افتتاح كلّية اللاّهوت الأولى في دمشق

افتتح وزيرا التعليم العالي د.بسام ابراهيم و وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام وعدد من رجال الدين المسيحي كلية اللاهوت الخاصة بدمشق والتي تعد الأولى من نوعها في سورية التي تُعنى بتدريس العلوم اللاهوتية وذلك بحضور وفعاليات ثقافية وإعلامية.



بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي قال في كلمة خلال الافتتاح أن الكلية أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد وباهتمام السيدة الأولى أسماء الأسد مشيراً إلى أن افتتاح هذا الصرح العلمي هو تتويج لمسيرة طويلة في درب الفضيلة والعلم بدأت منذ سنين ولم تتوقف.



لافتاً إلى إن الرسالة التي نحملها شعارها الفضيلة والعلم وهي تتجلى بالانفتاح على كل الأديان والكتب والتعاليم الدينية المقدسة لافتاً إلى وجود مؤسسات بطريركية تعليمية في بيروت والقاهرة واليوم في دمشق التي تميزت عبر العصور بتعددية فكرية وثقافية ودينية تؤمن بالله والإنسان والوطن.



وأضاف البطريرك العبسي إننا نتوق لأن تكون هذه الكلية مصنعاً لفكر لاهوتي مشرقي متميز ومعاصر ومتفاعل مع بيئته فالدروس ليست فقط للاطلاع والحفظ ونيل الشهادات بل لاستنباط الأفكار.



بدوره أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن هذه الكلية هي الأولى من نوعها أكاديمياً على مستوى سورية لناحية تدريسها علم اللاهوت وتأهيل كوادر متخصصين ومتميزين يمتلكون القدرات العلمية والبحثية في علوم الدين لإثراء المعرفة الإنسانية وخدمة المجتمع.



وحسب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 تمنح كلية اللاهوت التي تعود ملكيتها لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك درجة الإجازة الجامعية في اللاهوت فقط.

