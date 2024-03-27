فتوى جديدة: حواء لم تُخرج آدم من الجنة

الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، لا يزال يثير الجدل بفتاويه التي يصدرها خلال برنامجه الرمضاني على إحدى القنوات المصرية.

في أحدث فتواه، أكد جمعة أن خروج آدم من الجنة على يد حواء غير صحيح ويعد مجرد موروث شعبي جاهل، مشيرًا إلى أن القرآن يذكر أن الاثنين اشتركا في المسؤولية وليست حواء وحدها.

في فتاوى سابقة، أثار جمعة الجدل عندما أشار إلى أن النار يمكن أن تكون أداة لتخويف الناس من عقاب الله، مؤكدًا على أن العلاقة بين الفرد وربه يجب أن تكون مبنية على الحب والرحمة وفقاً لموقع العربية نت.

وفي تصريحات أخرى، أكد أن الجنة ليست حكرًا على المسلمين فقط، بل أن أصحاب الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة.

وبخصوص العلاقات بين الجنسين في سن المراهقة، أكد جمعة أن الصداقة والخروج معًا في شلة بين الولد والبنت ليس حرامًا، مشيرًا إلى أنه مباح طالما كانت العلاقة خالية من المحرمات والسرية، وأن العفاف يكون شرطًا لمشاركة الشباب والفتيات في الصداقة والتواصل.