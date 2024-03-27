فتوى جديدة: حواء لم تُخرج آدم من الجنة

27-03-2024

فتوى جديدة: حواء لم تُخرج آدم من الجنة

الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، لا يزال يثير الجدل بفتاويه التي يصدرها خلال برنامجه الرمضاني على إحدى القنوات المصرية.

في أحدث فتواه، أكد جمعة أن خروج آدم من الجنة على يد حواء غير صحيح ويعد مجرد موروث شعبي جاهل، مشيرًا إلى أن القرآن يذكر أن الاثنين اشتركا في المسؤولية وليست حواء وحدها.

في فتاوى سابقة، أثار جمعة الجدل عندما أشار إلى أن النار يمكن أن تكون أداة لتخويف الناس من عقاب الله، مؤكدًا على أن العلاقة بين الفرد وربه يجب أن تكون مبنية على الحب والرحمة وفقاً لموقع العربية نت.

وفي تصريحات أخرى، أكد أن الجنة ليست حكرًا على المسلمين فقط، بل أن أصحاب الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة.

وبخصوص العلاقات بين الجنسين في سن المراهقة، أكد جمعة أن الصداقة والخروج معًا في شلة بين الولد والبنت ليس حرامًا، مشيرًا إلى أنه مباح طالما كانت العلاقة خالية من المحرمات والسرية، وأن العفاف يكون شرطًا لمشاركة الشباب والفتيات في الصداقة والتواصل.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...