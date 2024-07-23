5 عادات غريبة يمارسها يهود الحريديم

تعتبر اليهودية الأرثوذكسية مليئة بالتقاليد والعادات التي قد تبدو غريبة للبعض، ويشكل الحريديم مجموعة واحدة من اليهود المتدينين بشدة.

حلق الشعر قبل الزواج

تعد تغطية الشعر أحد المبادئ الأساسية للنساء بعد الزواج.

في حين أن بعض النساء يرفضن حلاقة شعرهن، فإن البعض الآخر يحلقه بالكامل ويضعن وشاحًا أو شعرًا مستعارًا.

يجب على جميع النساء الملتزمات ارتداء إما وشاح أو شعر مستعار.

ووفقًا للكاتبة اليهودية فريميت جولدبرجر، فإن الحاخامات يأمرون النساء المتزوجات بحلق رؤوسهن لضمان عدم رؤية أي شعرة، مما يعد خطيئة جسيمة.

الدورة الشهرية وعدم مشاركة الفراش

أثناء الدورة الشهرية، لا يُسمح للزوج بدخول فراش زوجته أو لمسها أو تمرير أي شيء مباشرة إلى يديها.

بعد انتهاء الدورة، تحتاج المرأة إلى حساب سبعة أيام بدون نزيف للعودة إلى جانب زوجها، خلال هذا الوقت، تغير ملاءات السرير إلى البيضاء وترتدي ملابس نوم بيضاء.

ملابس نساء الحريديم

لا ترتدي نساء الحريديم السراويل، وتجب أن تصل التنانير والفساتين إلى ما دون الركبة، بما في ذلك عند الجلوس.

كما يجب تغطية الذراعين حتى الكوع والياقات العالية لتغطية الرقبة بالكامل.

عائلات كبيرة

يشتهر يهود الحريديم بتكوين أسر كبيرة، حيث يتراوح عدد الأطفال في الأسرة الواحدة بين 6 إلى 10، وأحيانًا يصل إلى 12 أو أكثر.

يعد تكوين الأسر الكبيرة أحد الأوامر الدينية المهمة، خاصة في ظل ما تعرضت له العديد من العائلات اليهودية من إبادة في الهولوكوست.

تقديس السبت

السبت هو اليوم المقدس في الأسبوع، حيث يجب على يهود الحريديم الاسترخاء مع العائلة وقضاء الوقت في العبادة.

يحظر العمل بجميع أشكاله في هذا اليوم، بما في ذلك القيادة، واستخدام الأجهزة الكهربائية، والطهي، والتسوق، أو التعامل مع الأموال، وحتى حمل أي شيء خارج المنزل.

إرم نيوز