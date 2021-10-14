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8 اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 8 اعتداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وذكر مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان أنه تم رصد 8 اعتداءات من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم (جبهة النصرة) وهي 5 في محافظة حلب وهجوم في كل من حماة وإدلب واللاذقية.


ونفذت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب وعدد من المناطق بريفها الاثنين الماضي 9 اعتداءات على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.