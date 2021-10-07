35 شركة في مهرجان (صيف طرطوس 2)

منتجات متنوعة من الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية يقدمها مهرجان “صيف طرطوس 2” الذي انطلقت فعالياته بمشاركة أكثر من 35 شركة من القطاعين العام والخاص وعدد من الحرفيين في صالة المدينة القديمة على الكورنيش البحري.



وأوضح خالد حسواني مدير عام شركة ماسة أن المهرجان يقدم منتجات متعددة بأسعار مخفضة معتبراً أن مشاركة القطاع العام ممثلا بوزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مع عدد من الشركات وصناعيي القطاع الخاص لها فائدة كبيرة على مستوى دعم المستهلك وعلى الصعيد الاقتصادي ككل.



ولفت مازن حماد رئيس غرفة صناعة وتجارة طرطوس إلى أن تعدد المهرجانات مؤشر إيجابي على عودة النشاط الاقتصادي في سورية ما ينعكس على تحسينه في المرحلة المقبلة وخصوصا في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد.



وأكد عدد من وكلاء الشركات المشاركة أهمية المهرجانات في ظل ظروف الحصار الاقتصادي والوضع المعيشي الصعب حيث اشارت رولا محمد وكيلة شركة الشرق للألبسة القطنية التابعة لوزارة الصناعة إلى أن الشركة تقدم أصنافاً جديدة تواكب التطور الصناعي وتلبي أذواق الجميع.



وأوضح المدير التجاري للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية وسام شلدين أن المؤسسة تقدم في مشاركتها الأولى بمحافظة طرطوس منتجات غذائية كالزيوت والسمون والكونسروة والمربيات مصنوعة وفقا للمواصفات القياسية السورية وبأسعار منافسة عملاً بمبدأ التدخل الإيجابي فيما تقدم المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية “سار” تشكيلة واسعة من المنظفات إلى جانب مشاركة فرع السورية للتجارة بطرطوس عبر تقديم المواد الغذائية الأساسية والمياه المعبأة.



فرح عبد الساتر وكيلة شركة لمنتجات الصابون من محافظة حلب وجدت أن مشاركتهم بمنتجات الصابون والزيوت العطرية بمختلف أنواعها تهدف إلى تسخير المواد الطبيعية واستثمارها لتقديم منتج طبيعي خالص للمستهلك.



منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بطرطوس أكد أن مشاركة 19 حرفياً بالمهرجان دليل وجود وإثبات الحرفي السوري الذي هو جزء أساسي من مكونات الصناعة السورية وحرصه على الحضور في كل الفعاليات الاقتصادية.



ووجد الحرفي مازن جاموس الذي قدم عدداً من أعماله المشغولة من إعادة تدوير الخشب والزجاج وجذوع الأشجار أن المشاركة مع قطاعات صناعية متعددة تمنح فرصة الظهور للحرفي بشكل خاص والصناعات الأخرى بشكل عام.



حضر افتتاح المهرجان محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى.



يشار إلى أن مهرجان “صيف طرطوس 2” يستمر حتى الـ 13 من الشهر الجاري.



سانا