28 ضبطاً تموينياً بـ حماة اليوم.. ضبط أكثر من 17 طناً من الحديد المستعمل

نظمت دوريات حماية المستهلك بحماة اليوم نحو 28 ضبطاً شملت المخالف " س. اسماعيل" بمخالفة منح فواتير مبيع غير نظامية للمستهلك، وإبراز فاتورة شراء غير نظامي تعرضت للحك والشطب والتحوير، ومزاولة مهنة بيع الحديد بالمفرق بدون ترخيص.



وبلغت كمية الحديد المضبوطة 17600كغ، ومن مختلف الأنواع والقياسات بقيمة إجمالية قدرت بـ 34 مليوناً و90 ألف ليرة.وسلِّمت إلى الحائز بموجب إيصال تسليم نظامي كشخص ثالث لحين البت بها من القضاء.



كما شملت الضبوط المخالف " خ. الاسود " بمخالفة التعليمات الناظمة لمنح فواتير مبيع وشراء السلع المستعملة بالجملة، ومزاولة المهنة بدون ترخيص.



ومنشأة "ش" لإنتاج الأجبان بمخالفة النقص في بطاقة بيان جبنه ماركة تشيزا ستار.



والمخالف "ع.زلوخ" بمخالفة إنتاج وبيع عصير صنعي ماركة النواعير منتهي الصلاحية وبمحتوى يحمل ماركة مغايرة للماركة المدونة على الغلاف.



والمخالف "ع.حسامو" بحيازة وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية. و "ن.شاهين" بمخالفة الامتناع عن تأدية خدمة نقل ركاب.



و " م. سعيد " صاحب محطة قطرة الريحان لمخالفته الامتناع عن بيع لبنزين.



وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود أن من تلك الضبوط أيضاً 6 لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية والألبسة والبطاريات الأنبوبية، و7 لعدم حيازة فواتير لمواد غذائية، ومياه معدنية ودخان.وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.