110 دول إستقبلت منتجاتنا.. الصادرات السورية تتجاوز الـ400 مليون دولار خلال 7 أشهر

كشف " بسام حيدر" معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ، عن إرتفاع قيمة الصادرات في سورية إلى 398.266 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، بوسطي شهري قدره 57 مليون يورو.



و أوضح " حيدر" أنه تم تصدير 1.201 مليون طن من المنتجات السورية إلى 110 دول أهمها العراق، الإمارات، لبنان، الأردن، الكويت، السعودية، وأبرز المواد المصدّرة إليها الألبسة وتوابعها، الفواكه والخضار، المصنوعات الغذائية، الأحذية، الورق والكرتون، المنظفات، والأدوية.



ويضاف إلى المنتجات السابقة، القوارير الزجاجية، زيت الزيتون، الأقمشة، المصنوعات المطاطية، المشروبات الغازية، اليانسون، أحجار البناء، الألبان والأجبان ومشتقاتها، الفستق الحلبي، البهارات، التربة الغضارية، الكزبرة، والزهورات.



وبحسب كلام حيدر، فإن كمية الصادرات السورية بلغت 1.348 مليون طن عام 2019 وبقيمة 523.361 مليون يورو، ثم ارتفعت إلى 1.99 مليون طن وبقيمة 618.083 مليون يورو خلال 2020.



ووصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب كلام سابق لمعاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، مؤكداً العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.