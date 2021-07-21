”ذي تايمز“ البريطانية: الصين تغازل الأسد

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، إن الصين تتودد للرئيس السوري بشار الأسد، كي تجد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط.



وأضافت في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، ”ألقت الصين بثقلها خلف الرئيس السوري المنتخب حديثا لولاية رابعة، بشار الأسد، إذ أصبح إنقاذ الدولة التي يمزقها الصراع جزءا رئيسا من مشروع المحور المناهض للغرب، الذي يمتد من موسكو وطهران إلى بكين“.



ومضت تقول ”وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أصبح أول مبعوث أجنبي يزور الأسد، البالغ من العمر 55 عاما، منذ إعلان حصوله على 95% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية السورية التي أجريت في مايو الماضي، إذ تواكبت الزيارة مع مراسم أداء الأسد لليمين الدستورية، والتي عقِدت أمام 600 من الضيوف المدعوين“.



وتابعت ”ذي تايمز“، عرض وانغ إدخال سوريا في مبادرة الحزام والطريق، وهي الخطة التي تستهدف الاستثمار في البنية التحتية في آسيا والشرق الأوسط، مقابل دخول الأسواق المحلية والحصول على الدعم الدبلوماسي.



ونقلت عن ”هوا لي مينغ“، السفير الصيني السابق في إيران، قوله ”إن بكين تجني حصاد سياسة عدم التدخل في الحرب السورية، على النقيض تماما من سياسات الولايات المتحدة“.





وكالات