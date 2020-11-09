“بداعي الشرف”.. مقتل شابة على يد أمها وخالها في السويداء

لقيت شابة مصرعها قتلا “بداعي الشرف” على يد والدتها وخالها، في محافظة السويداء، يوم السبت.



وذكرت مواقع محلية أن شرطة السويداء تبلغت بحدوث جريمة قتل في منطقة مصاد بريف المحافظة، ومحاولة إخفاء جثة الضحية غربي مشحم المرود في المدينة.



وبحسب المصادر، فإن الشابة التي تدعى “امل –ز” قتلت على يد أفراد من عائلتها بواسطة “شاكوش” .



وقال مصدر أمني لشبكة “السويداء 24″، أن عناصر الشرطة توجهت إلى مكان الحادثة وألقت القبض على الفاعلين ليتبين أنهما والدتها وخالها، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة بـ”داعي الشرف”.



يذكر أن محافظة السويداء شهدت خلال العام الماضي عدة جرائم قتل تحت ذريعة “الشرف” راح ضحيتها شابات في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهن.



يذكر أن مجلس الشعب أقر مؤخراَ إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات في سوريا، والتي تقدم أعذاراً وأحكاماً مخففة لمرتكبي جرائم الشرف.



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