يد مصر تكتب التاريخ ونهائي مثالي بكرة الأولمبياد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 عقب فوزه على نظيره الألماني ثالث أولمبياد ريو 2016 بـ31 هدفاً مقابل 26 والشوط الأول 16/14 في مباراة ربع نهائي التي انتهت قبل قليل وذلك للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته في الدورات الأولمبية التي بلغت 7 مشاركات والتي احتل فيها المركز الخامس مرة واحدة كانت عام 1996، ويلاقي المنتخب المصري الشقيق نظيره الفرنسي حامل ذهبية 2008 و2012 وفضية ريو 2016 في نصف النهائي يوم الخميس وكان المنتخب الفرنسي فاز على ممثل العرب الثاني البحريني بنتيجة 42/28، وعلى المقلب الآخر يلتقي في نصف النهائي الآخر منتخب الدانمارك (حامل ذهبية 2016) مع نظيره الإسباني بطل أوروبا 2018.



من جهة أخرى ضرب منتخب إسبانيا موعداً في نهائي مسابقة كرة القدم للرجال مع منتخب البرازيل بعد تجاوزه صاحب الأرض الياباني بهدف وحيد جاء خلال التمديد وسجله ماركو أسينسيو في الدقيقة 115، وكان السيليساو البرازيلي تخطى نظيره المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4/1 إثر التعادل السلبي بعد مباراة خشنة شهدت 9 إنذارات، يذكر أن الفريقين سبق لهما الظفر بالذهبية الأولمبية مرة واحدة كل على أرضه، فتوج الإسبان في برشلونة 1992 على حين البرازيلي ظفر بالذهب في ريو 2016.



الوطن