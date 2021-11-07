وفاة أب وابنته وإصابة زوجته وولديه إثر حادث مؤلم في ريف طرطوس

توفي أب وابنته وأصيبت زوجته وولديه إثر تدهور دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق الرقمة – الشيخ بدر في ريف طرطوس ليل الجمعة.



وقال مصدر طبي في طرطوس لتلفزيون الخبر “توفي الشاب (علاء . ع) 33 عاماً وابنته (جويل .ع) 6 سنوات، وأصيبت زوجته (هبة .ح) 26 عاماً، وولديه (علي . ع) 5 سنوات والطفل (زين .ع) 3 سنوات”.



وتابع ان الحادث وقع نتيجة انفجار عجلة دراجة نارية كانوا يستقلونها في منطقة وعرة على طريق الرقمة – الشيخ بدر في ريف طرطوس”.



وذكر المصدر أنه “تم إسعافهم إلى مستشفى الشيخ بدر الوطني حيث وصلت الطفلة متوفية والأب توفي لاحقاً متأثراً بإصابته، أما الزوجة فلديها إصابة عصبية خفيفة ورضوض متعددة، وولديها أحدهما حالته خطرة والآخر رضوض متعددة”.



وأضاف المصدر أن “الزوجة وولديها تم تحويلهم إلى مستشفى الباسل في مدينة طرطوس وهم قيد المتابعة والعلاج”.



يُذكر أن حوادث الدراجات النارية شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة حيث توفي رجل و3 سيدات و 3 أطفال وأصيب 20 شخصاً آخرين إثر حوادث سير على أتوستراد طرطوس – اللاذقية خلال شهر تشرين الأول الماضي.