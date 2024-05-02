زلزال يضرب 3 دول آسيوية في نفس اليوم

ضرب زلزال ثلاث دول آسيوية يوم السبت، هي إندونيسيا وتايوان واليابان، وذلك بعد يوم واحد من تحذير خبير الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، الذي أشار إلى احتمال وقوع نشاط زلزالي قريب.

وكان هوغربيتس قد نشر تحذيراً عبر حسابه على “إكس” يوم الجمعة، محذراً من احتمالية نشاط زلزالي خلال اليومين القادمين في تايوان ومناطق محيطة، نتيجة لما وصفه بـ”الهندسة الجديدة” وتحركات الكواكب.

وبالفعل، شهدت تايوان واليابان وإندونيسيا زلازل متتالية يوم السبت بعد ساعات من تحذير هوغربيتس.

وبدأت الهزات في تايوان بـ10 زلازل في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث بلغت قوة أقواها 6.1 درجات، وفقاً للإدارة المركزية للأرصاد الجوية في الجزيرة.

وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوا، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية.

وقد وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، ما أدى إلى شعور سكان العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ المجاورة به، ودفعت السلطات المحلية إلى إخلاء المباني كإجراء احترازي.

أما عن هوغربيتس، فقد أوضح أنه حذر من زلزال قوي محتمل في غضون 48 ساعة، مشيراً إلى ما يسميه بـ”الهندسة الكوكبية”، وهي نظرية تربط نشاط الزلازل بحركة الكواكب والقمر.

وقد نشر رسماً توضيحياً يظهر مجموعة من الهزات القوية حول تايوان، مشيراً إلى ارتباطها باقترانات كوكبية حدثت في 21 أبريل وفقاً لموقع عربي 21 لايت.

على الرغم من هذه التحذيرات، فإن معظم العلماء يرفضون نظريات هوغربيتس، مؤكدين أنها لا تستند إلى أدلة علمية.

وينفون أي علاقة بين تحركات الكواكب والنشاط الزلزالي في باطن الأرض، مما يجعل ادعاءات هوغربيتس موضع جدل وتشكيك من قبل المجتمع العلمي.