وصول 160 طناً من المساعدات والمستلزمات الطبية الروسية

أعلنت روسيا إرسالها 160 طناً من المساعدات والمستلزمات الطبية إلى سوريا، كـ"مبادرة لتقديم يد العون لها ولدعمها في مواجهة انتشار فيروس كورونا".



واشتملت هذه المساعدات التي استلمتها السلطات السورية، على 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت"، ومستلزمات طبية تتعلق بالفحوص المخبرية للكشف عن السلالة المستجدة من الفيروس تكفي لمليون مسحة طبية، وذلك وفقاً لما قالته وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".





وكانت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الروسية لسوريا وصلت إلى مطار دمشق الدولي في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، في سياق ردم الهوة الصحية التي فرضتها العقوبات الغربية.





وتضمّنت الدفعة الروسية الأولى التي تسلمتها وزارة الصحة بالتزامن مع تصاعد الهجمة الأولى لفيروس "كورونا المستجد" آنذاك، نحو 10 آلاف اختبار خاص بالكشف عن الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 50 جهاز تنفس اصطناعي، و1000 لباسٍ واقٍ ضد الفيروس متكرر الاستخدام، وأيضاً 1000 لباس واق للاستعمال مرة واحدة.



وأرسلت روسيا اليوم أيضاً طائرتين مليئتين بالمساعدات الإنسانية إلى كوبا، التي تتعرض لحصار أميركي وعقوبات متزايدة، وذلك بناءً على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.