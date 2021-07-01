وزير الصحة يعفي المسافرين الذين تلقوا لقاح كورونا من اختبار PCR

أصدر وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش تعميماً على مديريات الصحة في المحافظات يطلب فيه إعفاء السوريين والأجانب القادمين إلى سورية من إبراز وثيقة إجراء اختبار PCR



واشترط القرار حيازة المسافر شهادة رسمية صادرة من الجهات الصحية المعتمدة بتلقيهم لجرعتي لقاح ضد فيروس كورونا مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية.



يذكر أن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا أعفى الأسبوع الفائت عدد من الفئات الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل الدائم بين سورية ولبنان من تقديم وثيقة تثبت إجراء اختبار (بي سي آر) في حال إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتي لقاح من الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة السورية.



كما أعفى الفريق الحكومي المواطنين السوريين القادمين من الخارج والحاصلين على شهادة اللقاح واختبار (بي سي آر) من الحجر الصحي والاكتفاء بالحجر المنزلي.