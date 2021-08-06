هذا ما سيحدث لجسمك عند شرب الحلبة على الريق.. فوائد لاتصدق

تتميز الحلبة بإحتوائها على الكثير من الفوائد الصحية خاصة عند شربها على الريق ،حيث تنمو الحلبة في الهند وشمال أفريقيا.ويستخدمها سكان تلك البلاد كبديل عشبي في علاج معظم الأمراض.



ماهي فوائد الحلبة علي الريق؟



1- ينصح الأطباء بشرب الحلبة في الصباح على الريق، لأنها تساعد على الرغبة في أكل الطعام.



2- تحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي من شأنه أن يخفض مستوى ضغط الدم.



3- تعتبر الحلبة أفضل حل لمن يعاني من عسر الهضم.



4- تحتوي الحلبة على مركب الديوثين جين التي تعالج بطريقة فعالة لإلتهابات المفاصل.



5- تحمي الجسم من الكثير من أنواع السرطانات المختلفة.



6- تساعد على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم.



7- تحتوي الحلبة على مادة جلاكتومانان التي تمنع الإصابة بمرض السكر.



8- تعمل على تحسين الحالة المزاجية.



9- تشرب أثناء فترة الطمث لتقليل من الألم.



10- تعمل على زيادة لبن الأم نتيجة إحتوائه على مادة الديوسين جين





11- تساعد على تنظيف الجسم من السموم والمواد الضارة.