هل يسبب القولون انتفاخ البطن بعد تناول الطعام؟ وهل هناك أسباب أخرى لهذه الحالة؟، يُشار إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين الأعراض التي تُظهرها الحالات المسببة لانتفاخ القولون والبطن.

فما هي العوامل التي تؤدي إلى تهيج القولون العصبي؟ وهل كثرة التجشؤ من بين أعراضه؟، وهل هناك نصائح للحد منها؟.

تُظهر الدراسات أن هناك فواكه وأطعمة معينة قد تثير القولون العصبي وتُزيد من انتفاخ البطن بعد تناولها، لذا يُنصح بتجنّبها واتباع نظام غذائي صحي يُساعد على تقليل هذه الأعراض.

الوقاية من أعراض القولون العصبي تعتمد على تجنّب المأكولات التي تزيد من تهيجه والابتعاد عن التوتر النفسي، وهناك علاجات طبيعية يمكن اتباعها لتخفيف أعراض الانتفاخ والغازات.

من النصائح التي يُمكن اتباعها :

تجنّب الأطعمة التي تزيد من تراكم الغازات وانتفاخ البطن مثل البروكلي والملفوف.

تجنّب الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى الإصابة بالإمساك مثل الشوكولاتة ومنتجات الألبان.

تجنّب الأطعمة الدهنية التي تزيد من الإسهال مثل الأطعمة المقلية.

الابتعاد عن مسببات التوتر والقلق والخوف، والتفكير في اتباع تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتمارين التنفسية.

تجنّب تناول الأدوية التي تؤدي إلى تهيج القولون مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة أو الباردة بشكل مفرط.

توجد العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها للتخفيف من أعراض القولون العصبي وتحسين الراحة الهضمية بشكل عام.



