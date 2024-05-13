فوائد إضافة ملعقة من السمن إلى الحليب

هل يمكن أن يكون إضافة ملعقة من السمن إلى الحليب ذا فائدة صحية ويحسّن طعم الحليب؟.

إليك بعض الفوائد المحتملة :

زيادة القيمة الغذائية : يحتوي السمن على دهون مشبعة وصحية، ويمكن أن يمنح الحليب طاقة إضافية.

من خلال إضافة ملعقة صغيرة من السمن، يمكن زيادة السعرات الحرارية والدهون الصحية في الوجبة.

تعزيز امتصاص العناصر الغذائية : الدهون في السمن تساعد على امتصاص العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الدهون، مثل فيتامين A وفيتامين D، مما يمكن أن يعزز امتصاص هذه العناصر الغذائية الهامة.

تحسين الطعم والقوام : إضافة السمن إلى الحليب يمكن أن يمنحه نكهة غنية وقوامًا كريميًا ونعومة.

تسهيل هضم اللاكتوز : يُعتقد أن إضافة السمن إلى الحليب يمكن أن تساعد في تحسين هضم اللاكتوز لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في ذلك.

مع ذلك، ينبغي مراعاة بعض النقاط قبل إضافة السمن إلى الحليب، حيث يحتوي السمن على دهون مشبعة بنسبة عالية قد لا تكون مناسبة لبعض الأشخاص مثل الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول.

من الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إدخال أي تغييرات في النظام الغذائي.



إمارات نيوز