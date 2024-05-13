دراسة مثيرة حول تأثير المشروبات الغازية على الجسم.. فماذا كشفت؟

كشفت دراسة حديثة عن تأثير غير متوقع لتناول المشروبات الغازية في مرحلة مبكرة من العمر.

وفقًا للدراسة التي قام بها باحثون في جامعة “سوانسي” البريطانية على 14 ألف طفل بريطاني منذ الولادة حتى البلوغ، وجدوا أن الأطفال الذين تناولوا المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر قبل سن الثانية اكتسبوا وزنًا أكبر عندما بلغوا سن الـ 24.

ووفقًا للنتائج التي نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، يميل الأطفال الذين تناولوا عصير الفاكهة في مرحلة مبكرة إلى اتباع نظام غذائي صحي في وقت لاحق من الحياة.

أظهرت الدراسة أيضًا أن الأطفال في سن الثالثة الذين شربوا المشروبات الغازية يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية والدهون والبروتين والسكر، مع كمية أقل من الألياف مقارنة بالأطفال الذين شربوا عصير التفاح الطبيعي.

وقال البروفسور ديفيد بنتون، الباحث الرئيسي في الدراسة : “النظام الغذائي المبكر يؤسس لنمط غذائي يؤثر طوال الحياة، وبالتالي فإن التحدي الأهم هو التأكد من أن الطفل يكتسب عادة غذائية جيدة”.



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