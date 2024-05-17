اكتشاف مرض نادر بأحد مشافي دمشق

قدم الدكتور أحمد عباس، مدير مشفى المجتهد، تفاصيل عن حالة نادرة تم تشخيصها وعلاجها في المشفى، حيث تعرضت مريضة في العمر 26 عامًا لأعراض مثل حمى مستمرة وطفح جلدي والتهاب مفاصل، وتم تشخيصها بـ “متلازمة تفعيل البالعات”.

وأوضح الدكتور عباس أن تشخيص وعلاج الحالة استغرق حوالي 8 أشهر، وأن التشخيص المبكر ساهم في إنقاذ حياة المريضة، مع تحذير من خطورة هذه المتلازمة التي يمكن أن تؤدي إلى نقص المناعة والوفاة.

تم وضع المريضة على علاج ميتوتركسات، ولكن ظهرت أعراض، وتفاقمت بعد ذلك، مما استدعى علاجًا هجوميًا بالستيروئيدات تلاه علاج مناعي.

وأكد الدكتور عباس أن هذه الحالة النادرة تم نشرها في مجلة علمية عالمية، مع تأكيده على أهمية التوثيق والنشر العلمي للحالات الطبية النادرة والدراسات البحثية.



أثر برس