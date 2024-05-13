اللقاح الذي يمكن أن يحدث ثورة في علاج سرطان عنق الرحم

يكشف خبراء ومختصون فرص محاربة سرطان عنق الرحم والقضاء عليه كلياً ترتفع، ويعزون ذلك إلى اللقاح الذي أثبت فاعليته في تقليل نسبة الإصابة بالمرض.

وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فقد نجح لقاح تم اعتماده عام 2006 في حماية جيل من النساء من فيروس الورم الحليمي، المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.

يعتبر سرطان عنق الرحم المركز الرابع في انتشاره بين النساء، وتشير الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطانات بشكل كبير.

منظمة الصحة العالمية تدعو البلدان إلى تعزيز عمليات التطعيم والفحص والعلاج من سرطان عنق الرحم، في حين تؤكد الدراسات السابقة أن التطعيم يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدلات الإصابة بالمرض.

لكن هناك تحذيرات من بعض الأولياء بشأن تعطيل اللقاحات، مع الإشارة إلى أن التطعيم لا يؤثر على الرغبة الجنسية ويعتبر آمناً للغاية وفعالاً في منع الإصابة بسرطان عنق الرحم.



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