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نائب قائد حرس الثورة الإيراني: سندعم كل من يقف بوجه الصهاينة

قال نائب قائد حرس الثورة في إيران العميد علي فدوي إن بلاده "ستدعم كل من يقف بوجه الصهاينة، وليغضب كل الأعداء من هذا الدعم".

وعلّق فدوي على الانسحاب الأميركي من أفغانستان، البلد الجار لإيران، بالقول إنَّ "الأميركيين لم يتراجعوا من أفغانستان وإنما هربوا منها كما سيهربون من العراق وسوريا أيضاً".

وبخصوص التهديدات والإجراءات الأميركية، أوضح أنَّ "الأميركيين هم من يخشون إجراءاتنا العسكرية وردود فعلنا ضدهم وليس العكس".

وأشار نائب قائد حرس الثورة إلى أنَّه "لو تحققت الوحدة في العالم الإسلامي لتشكّلت قوّة هائلة".

وأمس، أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال استقباله في واشنطن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا "التزام الرئيس جو بايدن الأساسي بأمن إسرائيل، وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وأوضح سوليفان أنَّ "إدارة الرئيس بايدن تعتقد أنَّ الدبلوماسية هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف"، مع الإشارة أيضاً إلى أن الرئيس بايدن أوضح أنه "إذا فشلت الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة مستعدة للتوجه إلى خيارات أخرى مع إيران".