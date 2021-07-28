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مياه حمص تطلق خدمة الدفع الإلكتروني

أطلقت المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه، وذلك ابتداءاً من السابع والعشرين من الشهر الجاري

وبينت المؤسسة أنه و بالتعاون مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تم انضمام المؤسسة العامة لمياه في حمص لمنظومة الدفع الإلكتروني لدفع الفواتير عن طريق الحسابات المصرفية الإلكترونية للمشتركين

وأوضحت المؤسسة أن الدفع الالكتروني سيكون عن طريق أحد البنوك التالية: المصرف التجاري السوري- المصرف العقاري السوري- بنك الشام - بنك البركة- بنك بيمو السعودي الفرنسي- بنك سورية الدولي الإسلامي


وأكدت المؤسسة أنه قد أصبح بإمكان المشتركين الاستعلام عن الفواتير و الذمم المترتبة و تسديدها عن طريق أي حساب مصرفي لدى البنوك المذكورة


وكما أكدت المؤسسة أنه سيتم العمل على الربط مع بقية البنوك و المصارف في حال إعدادها و انضمامها إلى منظومة الدفع الإلكتروني