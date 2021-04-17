موسكو تردّ على العقوبات الأمريكية بهذه الإجراءات

حظرت موسكو دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى الأراضي الروسية، رداً العقوبات الأمريكية، فيما كشف لافروف عن عدة إجراءات ستتخذها بلاده ضد واشنطن.



وتضمنت قائمة الشخصيات الأمريكية المحظورة من دخول روسيا، وفق وزارة الخارجية الروسية، المدعي العام ميريك غارلاند، ووزير الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس، ومستشارة الرئيس الأمريكي للسياسة الداخلية، سيوزان رايس، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، والمستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، بالإضافة لشخصيات أمريكية أخرى.



وقال لافروف في تصريح إن رد موسكو على العقوبات الأمريكية سيشمل حظر دخول 10 دبلوماسيين أمريكيين عاملين في روسيا، وفرض عقوبات على 8 مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية.



وإطلاق عملية حظر توظيف مواطني روسيا وأي دول ثالثة للعمل في المرافق الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، حظر زيارات الموظفين قصيرة المدى وغير الخاضعة للرقابة للعمل في الممثليات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.



وأضاف لافروف أن موسكو ستوقف أنشطة المؤسسات الأمريكية التي تتدخل في الشؤون السياسية داخل روسيا.



وحذّر الوزير الروسي من أن موسكو قد تطلب من واشنطن خفض تمثيلها الدبلوماسي لديها حتى مستوى 300 موظف أيضا إذا استمرت أمريكا في اتخاذ إجراءات عدائية.



وقال إنه بإمكان موسكو أيضا اتخاذ إجراءات مؤلمة بحق الشركات الأمريكية، لكنها تمتنع عن اللجوء إلى هذا الخيار في المرحلة الراهنة.



وكشف لافروف أن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف دعا اليوم السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى العودة لواشنطن بهدف إجراء مشاورات جادة مع حكومته مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حالياً السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف.



وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أمس فرض عقوبات واسعة على 32 شخصية وكياناً في روسيا، وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية، وطرد 10 دبلوماسيين روس.