الكشف عن اجتماع سري في البحرين ضم جنرالات من إسرائيل وأميركا ودول عربية

17-06-2024

الكشف عن اجتماع سري في البحرين ضم جنرالات من إسرائيل وأميركا ودول عربية

اجتمع قادة عسكريون بارزون من إسرائيل هذا الأسبوع في البحرين مع نظرائهم من دول عربية لبحث سبل التعاون الأمني في المنطقة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس”.

الاجتماع، الذي نظم تحت رعاية القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، تم بشكل سري بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المتعلقة بالوضع في غزة، بحسب الموقع ذاته.

وحضر الاجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى جانب رئيس القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل “إريك” كوريلا.

وشمل الحضور كبار الجنرالات من البحرين والإمارات والسعودية والأردن ومصر، حيث عُقد الاجتماع في المنامة الاثنين.

وأكدت “أكسيوس” أن هذا الاجتماع يمثل إشارة إلى استمرار الحوار والتعاون العسكري بين إسرائيل والدول العربية تحت إشراف “سنتكوم”، برغم الانتقادات التي تلقتها العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

لم تعلق القوات الإسرائيلية على طلبات “أكسيوس” للتعليق، ولم ترد “سنتكوم” بشكل مباشر على أسئلة الموقع المتعلقة بالاجتماع.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...