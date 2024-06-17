الكشف عن اجتماع سري في البحرين ضم جنرالات من إسرائيل وأميركا ودول عربية

اجتمع قادة عسكريون بارزون من إسرائيل هذا الأسبوع في البحرين مع نظرائهم من دول عربية لبحث سبل التعاون الأمني في المنطقة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس”.

الاجتماع، الذي نظم تحت رعاية القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، تم بشكل سري بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المتعلقة بالوضع في غزة، بحسب الموقع ذاته.

وحضر الاجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى جانب رئيس القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل “إريك” كوريلا.

وشمل الحضور كبار الجنرالات من البحرين والإمارات والسعودية والأردن ومصر، حيث عُقد الاجتماع في المنامة الاثنين.

وأكدت “أكسيوس” أن هذا الاجتماع يمثل إشارة إلى استمرار الحوار والتعاون العسكري بين إسرائيل والدول العربية تحت إشراف “سنتكوم”، برغم الانتقادات التي تلقتها العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

لم تعلق القوات الإسرائيلية على طلبات “أكسيوس” للتعليق، ولم ترد “سنتكوم” بشكل مباشر على أسئلة الموقع المتعلقة بالاجتماع.