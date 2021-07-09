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منتخب سورية للشباب في المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا أوزبكستان ٢٠٢٢ تحت ٢٣عام  منتخبنا في المجموعة الأولى

ويأتي منتخبنا في المجموعة إلى جانب منتخبات قطر واليمن وسيرالانكا،حيث ستجري مباريات المجموعة في الدوحة بنظام التجمع من مرحلة واحدة بالفترة مابين ٢٣ و٣٠ تشرين أول المقبل

وحسب نظام التصفيات يتأهل أبطال المجموعات الـ 11 إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني .

يذكر أن العمل مستمر بإيقاع تصاعدي منتظم ضمن المعسكر الداخلي التحضيري الانتقائي الأول لمنتخب سورية للشباب وستكون بطولة غرب آسيا للشباب التي يستضيفها العراق الشقيق في تشرين الثاني المقبل، أولى الاستحقاقات الرسمية لشبابنا بعد تثبيت المشاركة فيها.