مصرف التسليف الشعبي يعدّل الشروط الخاصة بالكفالات

أجرى مصرف التسليف الشعبي بعض التعديلات الخاصة بالكفالات لقروض ذوي الدخل المحدود من العسكريين والعاملين بالدولة .



وأكد المصرف أن هذه التعديلات تأتي بهدف تبسيط وتسهيل الحصول على القروض من المصرف



وأوضح المصرف أنه قد تم قبول كفالة واحدة للقرض شريطة أن تغطي نسبة ٤٠٪من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه ١٠٠٪من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات الجارية على الأجر والتي يرتبها العامل على نفسه قيمة القسط الشهري للقرض. وفي حال عدم كفايته يمكن تقديم أكثر من كفيل ليتم تغطية قيمة القسط الشهري للقرض.



كما قام المصرف بتخفيض مدة خدمة الكفيل أو الكفلاء مجتمعين إلى خمسة سنوات عوضاً عن عشرة سنوات على أن لا تقل خدمة الكفيل الواحد في حال تعددهم عن سنة.



ووافق المصرف على قبول كفالة المتقاعدين العسكريين أصحاب الحسابات الجارية للقروض التي تمنح للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو العاملين القائمين على رأس عملهم.



كما وافق على قبوك كفالة المتقاعدين المدنيين أصحاب الحسابات الجارية الموطنة معاشاتهم لدى أحد فروع مصرف التسليف الشعبي وذلك بموجب وثيقة صادرة عن الفرع الموطن لديه المعاش التقاعدي يبين فيه رقم الحساب الجاري واسم صاحب الحساب وتاريخ آخر معاش محول لهذا الحساب.



يذكر أن المصرف سبق أن قام برفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية اعتباراً من بداية شهر آذار عام ٢٠٢١.