ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية بدمشق

تشهد أسواق دمشق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال فترة قصيرة، مما يزيد من أعباء المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.حيث بلغ سعر صحن البيض 52 ألف ليرة وكيلو زيت الزيتون 110 آلاف ليرة.

وسجل كيلو أرز الفرط 16 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الأرز البسمتي إلى 40 ألف ليرة، وسجل سعر كيلو البرغل 13,500 ليرة ، وبلغ سعر كيلو الفريكة 50 ألف ليرة، وسعر عبوة “المتة” نص كيلو 40 ألف ليرة ، و250 غرام 25 ألف ليرة.

وسجل سعر صحن البيض 52 ألفاً، وكيلو العدس 25 ألف ليرة، وسعر كيلو الطحين 12 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو السمنة العادية “أشباه السمنة” إلى 36 ألف ليرة، والسمنة الحيوانية فرط إلى 120 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو زيت الزيتون 110 آلاف ليرة، ولتر زيت دوار الشمس 25 ألف ليرة سورية.

أما كيلو السكر فتراوح بين 15 و16 ألف، وسعر كيلو الشعيرية بلغ 14000 ليرة، والأندومي 5000 ليرة، وكيلو المعكرونة 16 ألف ليرة



داما بوست