السعودية تكسر العقوبات المفروضة على قطاع الطيران السوري

29-05-2024

السعودية تكسر العقوبات المفروضة على قطاع الطيران السوري

استلمت الحكومة السورية من المملكة العربية السعودية، عبر البحرين، معدات وقطع تبديل لصيانة الطائرات المدنية.

يأتي هذا في سياق “عدم تمكن سوريا من استيرادها من الخارج بسبب العقوبات”، ووصف الموقع ذلك بأنه “غاية في الأهمية”.

وأشار الموقع إلى أنّ هذه الخطوة جاءت بعد أيام من مشاركة الرئيس بشار الأسد في اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة الـ 33.

وفي تطور آخر، عيّنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الماضي، فيصل بن سعود المجفل سفيرًا لدى سوريا، وذلك بعد 12 عامًا من قطع العلاقات بين البلدين.

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