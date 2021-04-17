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مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة

نفذ الطيران الحربي السوري والروسي المشترك عشرات الغارات ضد تحركات تنظيم “داعش” في البادية السورية.

وقال مصدر عسكري إن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت قبل تنفيذ الغارات، مقرات لتنظيم “داعش” وسيارات دفع رباعي تنقلت في منطقتي جبل البشري جنوبي الرقة ومنطقة أثريا شرقي حماة.

وأضاف المصدر: “مع اكتمال المعطيات الاستخبارية، بدأ التدخل عبر الطيران الحربي الروسي بأكثر من 30 من غارة جوية أسفرت عن تدمير 5 سيارات دفع رباعي و6 مقار كان التنظيم يستخدمها في تنفيذ عملياته العسكرية”.

وأدت الغارات إلى تدمير خمس سيارات دفع رباعي وستة مقرات للتنظيم، وأكد المصدر العسكري أن القدرة الهجومية لمسلحي التنظيم تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك إثر تقطيع أوصال محاور نشاطه عبر الضربات الجوية المركزة التي نفذها الطيران الحربي، مشيراً إلى تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة، اللذين شهدا سلسلة من الهجمات التي نفذتها مجموعات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين.

ويشن الجيش السوري والروسي باستمرار غارات على البادية السورية ضد تنظيم “داعش” بهدف القضاء عليه بشكل كامل، واستعادة السيطرة على كافة المنطقة، حيث تتجاوز مساحتها الـ 75 ألف كيلومتر مربع من مساحة سوريا.