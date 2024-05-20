استشهاد شرطي وإصابة ضابط في انفجار عبوة ناسفة في حمص

20-05-2024

استشهاد شرطي وإصابة ضابط في انفجار عبوة ناسفة في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد عن استشهاد شرطي وإصابة ضابط من شرطة حمص أثناء أداء مهامهما لضمان الأمن في شمال المدينة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه أثناء تمركز دورية من قسم شرطة حمص الخارجي على مفرق قرية تير معلة لأداء مهام حفظ الأمن، انفجرت عبوة ناسفة ما أدى إلى استشهاد الشرطي عبد العزيز الناصر وإصابة ضابط برتبة نقيب، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في الحادث.

كان قد استشهد 13 عنصراً من الجيش السوري والقوات الرديفة في منطقة رسم الكوم التابعة لمنطقة السخنة في البادية الشرقية لحمص وسط سوريا في هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم “داعش” في بداية مايو/أيار الحالي.

وقبل ذلك بأسبوعين تقريبًا، قتل 22 عنصرًا من لواء القدس التابع للجيش السوري في كمين شنه تنظيم “داعش” في منطقة السخنة.

تأتي هذه الاعتداءات في وقت تتزامن فيه مع هجمات إسرائيلية على سوريا، حيث أعلن مصدر عسكري سوري في 9 مايو/أيار الحالي عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف إحدى البنايات في ريف دمشق.

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