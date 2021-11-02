مصدر: تركيا قد تطلق اليوم الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا

ذكر مصدر في المعارضة السورية أن الجيش التركي والفصائل المسلحة السورية المتحالفة معه قد يطلق اليوم الثلاثاء عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية".



وقال المصدر إن "تركيا تعتزم إطلاق عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء ووجهت للفصائل المعارضة (للسلطات في دمشق) بالاستعداد للعملية".



وأوضح المتحدث أن العملية ستبدأ من اتجاهي مدينتي أعزاز وتل أبيض في شمال سوريا.



وفي وقت سابق من اليوم أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه.



والعملية الجديدة ستكون في حال إطلاقها الخامسة التي تشنها القوات التركية في الأراضي السورية منذ العام 2016.



المصدر: "نوفوستي" + وكالات