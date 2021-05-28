مرتيني من الرياض: مستعدون لاستقدام واستقبال الوفود السياحية والأفراد

أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أن الوزارة اعتمدت بالتنسيق مع وزارة الصحة البروتوكول المتعلق بالتصدي لفيروس كورونا ومستمرة بتطبيقه للبدء باستقدام زيارات الأفراد ولاحقاً المجموعات السياحية وفق التطور الإيجابي لعمليات اللقاح والتصدي لانتشار وباء كورونا.



وفي كلمة له أشار مرتيني إلى أن البروتوكول المعتمد في سورية مستمد من البروتوكولات المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية والسياحة العالمية.



وكان المشاركون بالاجتماع ناقشوا خلال الاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط المنعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض تقرير الأمين العام للمنظمة عن العام الماضي، وخطة العمل للعام الجاري إضافة لتنفيذ برنامج عمل الفترة السابقة للأنشطة الإقليمية وأنشطة الأعضاء المنتسبين ونتائج الاستقصاء المتعلق بأولويات الدول الأعضاء للمنظمة.



كما ناقش المشاركون المعايير المتبعة لبروتوكولات إقليم الشرق الأوسط وترشيحات وانتخابات الأجهزة الأساسية والفرعية للمنظمة وجرى تقديم مداخلات خلال الاجتماعات من وزراء الدول المشاركة.



وكان وزير السياحة بحث في وقت سابق اليوم مع وزراء السياحة في سلطنة عمان والعراق ولبنان كل على حدة سبل تعزيز التعاون لإنعاش القطاع السياحي وتبادل الوفود السياحية والخبرات والتدريب إلى جانب التأهيل السياحي والفندقي والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة

سانا