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مدير تربية اللاذقية: 14911 طالباً لامتحانات تكميلية البكالوريا

قال مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل ، إن المديرية جاهزة لاستقبال الطلبة خلال امتحانات الدورة الثانية "التكميلية" للشهادة الثانوية العامة يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى تسجيل 14911 طالباً وطالبة في الفرعين العلمي والأدبي والفرع المهني.

وأضاف أبو خليل أنه تم تجهيز 80 مركزاً للثانوية العامة و16 مركزاً للثانوية المهنية، لافتاً على اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية بما فيه الحرص على الصحة والسلامة العامة.

من جهته، أشار رئيس دائرة الامتحانات علي محمد أن اعداد الطلاب المسجلين للثانوية العامة خلال الدورة الثانية بلغ 9146 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، مقابل 4225 طالباً وطالبة في الفرع الأدبي، و1485 طالباً وطالبة بالفرع المهني.

ولفت محمد إلى تخصيص مركز امتحاني صحي واحد، ومركز لأبناء محافظة الرقة وآخر لأبناء محافظة إدلب، إضافة لتخصيص مركز امتحاني في السجن المركزي.

 


عبير سمير محمود