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مدير الأمن اللبناني ووزير النفط على رأس وفد يزور بغداد

ترأس مدير الأمن اللبناني ووزير النفط وفدا يزور العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاقية.

وذكر موقع "السومرية نيوز" أن وفدا لبنانيا برئاسة اللواء عباس إبراهيم، ووزير النفط وصل إلى العاصمة بغداد؛ لإنجاز اللمسات الأخيرة مع مسؤولين عراقيين في اتفاقية تصدير النفط إلى لبنان.

وأوضح مصدر مطلع أن "الزيارة تأتي لتوقيع الاتفاقية النفطية مع العراق على أن "تتجه كميات النفط بعد توقيع الاتفاقية إلى إحدى الدول العربية لتتناسب مع محطات الوقود والطاقة في لبنان".

وكانت صحيفة لبنانية قد كشفت، يوم الإثنين الماضي، تفاصيل الهبة العراقية للبنان والمتعلقة بتقديم النفط الخام للمصانع لتأمين الطاقة والكهرباء.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، سيتوجهان نهاية الأسبوع الجاري، وتحديداً بعد عطلة الأضحى المبارك، إلى بغداد يرافقهما وفد كبير من مسؤولي الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي تقرّر بموجبه رفع الهبة العراقية من النفط الخام إلى لبنان مليون طن في أقرب وقت ممكن.

وتوقعت المصادر أن يستفيد لبنان من هذه الهبة ابتداء من مطلع أغسطس/ آب المقبل، وستكون المواد الصالحة للاستهلاك في خزانات معامل الكهرباء قبل منتصف أغسطس/ آب المقبل، وهي كميات كافية لضمان الاستقرار في إنتاج الطاقة لمدة 7 أشهر على الأقل.

وتتصاعد حدة الأزمات المعيشية في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع وعدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم، فيما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع الجنوني حيث بلغ اليوم الجمعة 19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 