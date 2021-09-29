مباحثات «الدستورية» السورية تنطلق منتصف الشهر المقبل في جنيف

تستأنف المباحثات حول الدستور بين الأطراف السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 تشرين الأول المقبل في جنيف، كما أفاد مجلس الأمن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن.



وقال بيدرس: «لقد مر عامان بالتمام على موافقة الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية على اللجنة الدستورية المكلفة مراجعة الدستور. للأسف، لم تبدأ اللجنة بعد في إحراز تقدم في تنفيذ مهمتها».



وأضاف إنه بعد جولة في المنطقة و«18 شهراً من النقاشات المكثّفة، يسعدني أن أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق حول الأسلوب وأن ثلاث دعوات وجّهت للوفد الحكومي ووفد المعارضة والوفد الممثل للمجتمع المدني السوري لجولة سادسة تعقدها اللجنة (...) اعتباراً من 18 تشرين الأول في جنيف».



وشدد بيدرسن على أن «علينا جميعاً الآن أن نتوقّع أن تبدأ اللجنة الدستورية بالعمل جدياً في عملية الصياغة - وليس مجرد إعداد - إصلاح دستوري».



كما أعرب المبعوث عن أمله بأن تؤدّي القمة المقرر عقدها الأربعاء بين الرئيسين الروسي والتركي إلى «الحفاظ على حالة من الهدوء» في سوريا، وخاصة في منطقة إدلب التي لا تزال خارج سيطرة دمشق.