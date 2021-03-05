مؤشر بورصة السندويش يرتفع مناطقياً.. والوجبات السريعة تحلق عالياً

يقارب سعر أصغر سندويشة اليوم، عدة أضعاف من سعر الغرام الواحد من الذهب في سنوات ما قبل الحرب (كان 300 ليرة وحتى 500 ليرة)، ويرتفع مؤشر بورصة السندويش مناطقياً، تبعاً لاختلاف المناطق التي تنتشر فيها محلات الوجبات السريعة.



حي الشعلان الدمشقي رفع شعار “على راسو ريشة”، بأسعار المنتجات المعروضة فيه ولا سيما سندويش “الفلافل والشاورما” والوجبات السريعة و الفروق فيها عن منطقة “الشيخ سعد”.



أمام أحد محلات الشاورما في منطقة “الشيخ سعد” تنتظر الشابة العشرينية “رهف الحسن” دورها للحصول على “سندويشة” ضمن طابور، بعد أن قطعت وصلا من المحاسبة كُتب عليه سعر سندويشة الشاورما “2000 ل.س” ورقم الطلب(351)، تقول “الحسن”: «الأسعار هنا رحمانية مقارنة بأسعار المناطق الأخرى السندويشة بـ 2000»، واصفة الأسعار بالمناطق الأخرى “بالواو”.



يبلغ الفرق في الأسعار تبعاً للمحلات التي رصدنا أسعارها حوالي 500 ل.س، فيما لم تكتب عدة محلات في المنطقتين الأسعار على قائمة الوجبات التي يقدمونها, مكتفين باستعراض ما لذ وطاب لديهم



2000 ل.س سعر سندويشة الشاورما في منطقة “الشيخ سعد” بينما يصل سعر السندويشة ذاتها إنما بحجم أصغر في المحلات بحي “الشعلان” إلى 2500 ل.س ويزداد السعر بازدياد حجم السندويشة، فيما سعر سندويشة الفلافل في “الشيخ سعد” تكلف 800 أو 1000 ل.س حسب المحل وفي الشعلان تبلغ 1100 أو 1200 ل.س.



تقول الشابة العشرينية “سالي صالحة”: «ليس كل قاصدي منطقة “الشعلان” من أبنائها الذين يمثلون شريحة “الهاي هاي”»، وتضيف: «يعني يرحمونا شوي أصحاب المحلات». “الأسعار تغلى والسندويشة تصغر” يقول “محمد” ويضيف: «صارت السندويشة 3 حبات فلافل مرصوصة بقوة ونصف ملعقة حمص وشريحتين بندورة وشوية سلطة وسعرا صار 1000 وبالشعلان بـ1200 عم نجيبها».



وتقول “ميس يوسف”:«ما في رقابة ولو في رقابة كان ضبطوا الأسعار، المفترض كل المناطق سواسية وليس أسعار من كوكب المريخ»، في حين تشتكي “آية” أن «وجبة الشاورما التي كنا نأكلها على الماشي خلال المشاوير مع الأصدقاء أصبح سعرها اليوم بكلفة وجبة غداء كاملة».



يذكر أن تلك الأنواع من السندويشات، كانت الطعام المفضل خصوصا لدى طلاب الجامعة، الذين قد لا يملكون الوقت الكافي للطبخ في السكن الجامعي أو حيث يستأجرون، فيلجؤون لشراء سندويشة أو اثنتين من الشاورما أو الفلافل، وسقا الله أيام ماكانت بـ25 ليرة للشاورما، و5 أو 10 ليرات للفلافل.





سناك