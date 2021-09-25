لقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري بعد 10 سنوات انقطاع

في أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره السوري فيصل المقداد، سبل إنهاء الأزمة السورية.



وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن شكري التقى مع المقداد في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضافت أن اللقاء بحث “سبل إنهاء الأزمة في سوريا”، دون تفاصيل.



ويعد اللقاء، الأول من نوعه منذ تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية عام 2011، فيما يعد شكري خامس وزير عربي يلتقي المقداد في نيويورك، بعد نظرائه من موريتانيا والأردن وعمان والعراق.



فيما ذكر بيان الخارجية السورية، أن اللقاء شهد “عرض للتطورات المتصلة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر كل الجهود لحلها، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها”.