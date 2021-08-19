لافروف للمنقوش: نؤيد قرار سحب القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنّ موسكو ترى في زيارة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش رغبة في تطوير العلاقات مع روسيا.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الليبية اليوم في موسكو إنّه "ممتنون لقبولكم زيارة روسيا، ونرى في هذا رغبة القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أولوية مع روسيا الاتحادية، علاقات تقوم على الصداقة والتعاون التقليديين".



وأوضح لافروف أنّ "روسيا تؤيد القرار المتعلق بضرورة سحب جميع القوات العسكرية الأجنبية من الأراضي الليبية".



بدورها، قالت منقوش إنّه "نحن هنا لتثبيت علاقاتنا مع روسيا إيجابياً"، مشيرةً إلى أنّه "اتفقنا على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين للدفع بالعجلة الاقتصادية والتنموية".



وأضافت: "نثمن دور روسيا الفعّال في موقفها الجدي استعداداً للمساعدة في إخراج المرتزقة من ليبيا"، مؤكدة أنّه "نعوّل على دور روسيا الفعال في المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية ودعم المؤسسات الليبية الحكومية".



كما ذكرت منقوش أنّه "ناقشنا أهمية كيفية تفعيل الملف الأمني وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 1 و2، ونحن في صدد افتتاح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي".



وتابعت: "نطلب من روسيا دور أكبر في دعم عملية السلام في ليبيا وخاصة بما يتعلق بعملية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية".