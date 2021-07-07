لافرنتييف:إيصال المساعدات عبر الحدود في سورية تجاوزت فائدتها

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن بلاده تصر على عدم تمديد ما تسمى (آلية إيصال المساعدات عبر الحدود) في سورية لأن هذه الآلية تجاوزت فائدتها.



وقال لافرنتييف في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا حول سورية الذي انطلقت أعماله في وقت سابق من صباح اليوم في العاصمة الكازاخية نورسلطان: نحن بالطبع نصر على طي هذه الآلية وعلى عدم إطالة أمد عملها لأنها تجاوزت فائدتها.



وتابع لافرنتييف أن القمة الأخيرة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في جنيف كانت “بناءة ومشجعة للغاية وأهم شيء هو أن الطرفين اتفقا ووجها الخبراء لإجراء مشاورات مفصلة حول القضايا المطروحة الآن على جدول الأعمال والتي تهم قادة البلدين ومن بينها بالطبع الوضع في سورية” مضيفاً: نأمل في نهاية المطاف أن يكون ما يسمى بالغرب الجماعي اتخذ قراراً بمراجعة وتعديل موقفه بشأن سورية لهدف أكثر إنسانية في المسار الاجتماعي الاقتصادي.



وأشار لافرنتييف إلى أن روسيا ستناقش خلال الاجتماع الحالي بصيغة أستانا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون استمرار عمل لجنة مناقشة الدستور لافتاً إلى أنه “تم خلق كل الظروف لمتابعة عملها”.