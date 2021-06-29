لابيد في الإمارات اليوم

ذكرت تقارير إخبارية أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد سيتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم في أول زيارة رسمية لوزير في حكومة الاحتلال، والأولى منذ إبرام اتفاق التطبيع مع الإمارات.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية في موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يلتقي لابيد خلال زيارته بعدد من الوزراء من بينهم وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الصايغ ووزيرة الثقافة نورة الكعبي. كما سيلتقي مع ممثلين عن الجاليات اليهودية في أبو ظبي ودبي.



ومن المقرر أن يفتتح لابيد سفارة للاحتلال في أبو ظبي وقتصلية في دبي، وسيشارك في الفعاليات مسؤولون حكوميون إماراتيون وممثلون عن الجالية اليهودية، إضافة إلى ذلك، سيزور لبيد "جناح إسرائيل" في معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي سيبدأ في تشرين أول المقبل.