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قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتلا عسكرياً إلى قواعدها في سورية

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي ظهر يوم أمس رتلاً محملاً بمواد لوجستية ومعدات ثقيلة لتعزيز قواعدها اللا شرعية في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف رميلان أن رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات محملة ومغطاة إضافة إلى برادات وناقلات تحمل سيارات عسكرية دخلت عبر معبر سيمالكا غير الشرعي وعبرت باتجاه القامشلي.

فيما نقلت مصادر أهلية من قرية السويدية أن رتلاً محملاً بمواد لوجيستية ومعدات عسكرية مؤلفاً من 14 آلية دخل في نفس التوقيت عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وخلال اليومين الماضيين هبطت حوامات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في القاعدة غير الشرعية في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى صناديق خشبية تحتوي أسلحة ومعدات لوجستية وذخيرة.