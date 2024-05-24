أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها بين سوريا وإيران في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي

شهدت العلاقات الإيرانية-السورية في عهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (2021-2024) تطورًا ملحوظًا، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات العسكرية والخدمية والاقتصادية، إلى جانب تفعيل مسارات دبلوماسية متعددة.

في 3 مايو 2023، قام الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بزيارة رسمية إلى سوريا، وهي أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء الحرب هناك.

خلال هذه الزيارة، تم توقيع 15 مذكرة تفاهم في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والدفاع والتجارة.

تضمنت هذه المذكرات: التعاون في المجال الزراعي، السكك الحديدية، الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، المناطق الحرة، النفط، التعاون بين المركز الوطني للزلازل في سوريا والمعهد الدولي للهندسة الزلزالية في إيران، والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى محضر اجتماع للطيران المدني بين سوريا وإيران.

المجال الدفاعي:

في 22 فبراير 2023، ذكرت وكالة “رويترز” أن طهران زوّدت موسكو بمئات الصواريخ الباليستية من نوع “فاتح-110″، وفقًا لمصادر إيرانية.

وأكد مسؤول إيراني لـ”رويترز” أن طهران ستستمر في تصدير الأسلحة إلى أي دولة ترغب فيها.

في أوائل أبريل 2023، صرح العميد حمزة قلندري من وزارة الدفاع الإيرانية بأن طهران مستعدة لمساعدة سوريا في تعزيز دفاعها الجوي ضد الهجمات الإسرائيلية، وأفادت وكالة “تسنيم” بأن صواريخ “خرداد 15” ستكون بحوزة الجيش السوري قريبًا.

في 8 مايو 2023، أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني استعداد بلاده لتزويد سوريا بأحدث الأسلحة الدفاعية.

وفي 10 مايو 2023، اجتمع آشتياني ورئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري مع رئيس هيئة الأركان السورية عبد الكريم محمود إبراهيم في طهران لمناقشة إعادة بناء الجيش السوري وتبادل الخبرات والتدريب.

الصعيد السياسي:

شهدت فترة تولي إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة تقاربًا سياسيًا بين إيران وسوريا، خاصة في ظل تولي حسين أمير عبد اللهيان منصب وزير الخارجية الإيراني.

في 1 أبريل 2024، وبعد استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في اتصال هاتفي مع عبد اللهيان وقوف سوريا إلى جانب إيران.

في 8 أبريل 2024، افتتح عبد اللهيان مبنى جديدًا للقنصلية الإيرانية في دمشق بعد لقاء مع المقداد والرئيس الأسد. بعد بدء أحداث “طوفان الأقصى”، زار عبد اللهيان دمشق ثلاث مرات لمناقشة المستجدات مع نظيره المقداد والرئيس الأسد.

في يوليو 2021، أعلن عبد اللهيان عن نية إيران تقريب وجهات النظر بين سوريا وتركيا، ما أدى إلى قمة ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران في طهران، تلاها لقاءات متعددة بين وزراء الدفاع والخارجية من الدول الأربع.

التجارة والخدمات:

في 8 مايو 2022، وخلال زيارة إلى إيران، وقع الرئيس بشار الأسد مرحلة جديدة من “الخط الائتماني الإيراني-السوري” لتزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية وفقاً لأثر برس.

في 31 يوليو 2023، أعلن عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع المقداد أن التعاملات التجارية بين البلدين ستكون بالعملة الوطنية.

في يناير 2024، كشف السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري عن مشاريع في مجال الكهرباء، مثل افتتاح مجموعتي كهرباء في حلب وإعادة تأهيل محطة تشرين في اللاذقية.

في 14 يناير، أشار أمين سر غرفة التجارة السورية-الإيرانية مصان نحاس إلى إنشاء شركة تأمين مشتركة سورية-إيرانية، وتسهيل التعاملات التجارية بالعملات المحلية.

في 4 مارس 2024، وافق البنك المركزي الإيراني على إنشاء بنك مشترك مع سوريا. في 2 مايو 2024، أعلن رئيس الغرفة السورية-الإيرانية المشتركة فهد درويش عن خطوات لقبول المرضى السوريين في المشفى السرطاني التخصصي الإيراني.

توفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية في أجواء أذربيجان الشرقية، وأعلنت عدة بلدان الحداد على أرواحهم.