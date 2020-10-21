من خلال المتابعة والبحث والتحري عن السيارات المسروقة والمزورة البيانات في مدينة دمشق تمكن قسم المباحث بفرع مرور دمشق من كشف عدد من هذه الحالات وتنظيم الضبوط اللازمة بها



وهي على الشكل التالي:



* العثور على سيارة في محلة دف الشوك نوعها (ميتسوبيشي لانسر ) ومثبت عليها لوحات عائدة لسيارة نوع (هافي روي)، وبتدقيق رقم الهيكل للسيارة تبين أن الرقم الأساسي للمركبة مذاع البحث عنه من قبل قسم شرطة الميدان بجرم سرقة السيارة منذ عام (٢٠١٣) .



قسم مباحث مرور دمشق يعثر على ثلاث سيارات مسروقة



* العثور على سيارة مزورة في محلة برزة نوعها (كيا سيراتو) وذلك بعد الاشتباه بحصول تغيير في أرقام لوحاتها، وبتدقيق رقم الهيكل تبين الرقم الأساسي للمركبة مذاع البحث عنه من قبل قسم شرطة الشاطئ في محافظة اللاذقية بجرم سرقة السيارة منذ عام (2015).





* العثور على سيارة مزورة في محلة باب شرقي نوعها (مرسيدس) لون رصاصي ومثبت عليها لوحات غير نظامية، وبتدقيق رقم الهيكل للمركبة تبين أنه غير مسجل في قيود وزارة النقل .



قسم مباحث مرور دمشق يعثر على ثلاث سيارات مسروقة



تم حجز السيارات المذكورة وتنظيم الضبوط اللازمة بها، وسلمت إلى الجهات المختصة ليتم إعادتها إلى أصحابها أصولاً.

المصدر : وزارة الداخلية