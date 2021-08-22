الدفاع الروسية 28 اعتداء إرهابي في إدلب
مصدر أمني سوري يكشف عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة
الجيش يستقدم تعزيزات عسكرية جديدة لإعادة الاستقرار إلى درعا البلد
لبنان يقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد “إسرائيل” لانتهاكه سيادة البلاد
إصابة 4 أطفال بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في حي الجبيلة بدير الزور
درعا البلد: اشتباكات على محوري السد الشرقي والبحار
ثلاث ضحايا وعشرات المصابين في القصف الصاروخي على مدينة عفرين
ذروة رابعة من كورونا على الأبواب
استشهاد 5 من أفراد الجيش السوري باستهداف سيارتهم في ريف درعا
استنفار وحملة اغتيالات وخطف ماذا يحدث في درعا؟
غارات جوية روسية على منطقة عين شيب غرب إدلب
بايدن: الخطر في سوريا أكبر مما هو عليه في أفغانستان
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط معظم الصواريخ المعادية
رئاسة مجلس الوزراء ترفع أسعار الأعلاف من جديد

قسطنطين باوستوفسكي الكاتب الروسي الحر الذي لم يترجم العرب أعماله

جودت هوشيار:

كتب قسطنطين باوستوفسكي ( 1892- 1968)  العشرات من الروايات والقصص القصيرة بينها عدد من الحكايات والقصص الممتعة للاطفال وتم تحويل العديد منها الى افلام سينمائية ناجحة . و على حد علمي لم يترجم أهم اعماله الى العربية لحد الآن  ، رغم أنه ومنذ الخمسينات معروف عالميا ، وترجمت أعماله مرات عديدة الى أهم لغات العالم ، وكان في مقدمة المرشحين لنيل جائزة نوبل في الأدب لعام 1965 ، بل أن لجنة نوبل أتمت كل التحضيرات لأعلان فوزه بالجائزة ، ولكن الأتحاد السوفيتي والرئيس الروسي ليونيد بريجنيف مارسا ضغطاً هائلاً على السويد ، لصرف النظر عن منح الجائزة لباوستوفسكي . وفعلاً أثمر الضغط الدبلوماسي والاقتصادي عن منح الجائزة الى مرشح الدولة السوفيتية ميخائيل شولوخوف ، الشيوعي المتشدد ، وعدو كتاب روسيا الأحرار ،والداعي الى تصفيتهم بلا هوادة ،  وفي مقدمتهم باوستوفسكي . 

باوستوفسكي أحد الكتّاب القلائل الذين حافظوا على استقلاليتهم وحريتهم الداخلية في ظروف بالغة القسوة في ظل النظام الستاليني الشمولي . لم ينتم الى الحزب الشيوعي ، ولم يكن عضوا في مجلس السوفييت الاعلى كما العديد من زملائه الكتاب . بل أنه لم يكن حتى عضوا قيادياً في اتحاد الكتاب السوفييت بل عضوا عاديا . لم يكتب كلمة واحدة في مديح ستالين أو النظام البلشفي ، ولم يحاول التسويق لنفسه بالتملق لذوي النفوذ . وظل ضميره حياً ، ويقظاً ، ونقيا . واستطاع أن يحافظ على سمعته  ككاتب صادف وانسان نزيه 

كان أحياناً يسخر من نفسه . يقول سكرتير باوستوفسكي في مذكراته عن لسان الكاتب : " ذات مرة اضطرتني الظروف الى مراجعة مسؤول كبير . قلت له " مرحباً ! أنا كاتب من موسكو . اسمي قسطنطين باوستوفسكي " . قال المسؤول   - دون أن  يرفع نظره عن الأوراق التي كان يطالعها : " ثم ماذا ؟ . تفاجأت بمثل هذا الجواب . قلت : " ألم تقرأ شيئاً من كتاباتي ؟ " وعندئذ قال المسؤول بإعتداد وهدؤ : " أنت لم تكتب لي شيئا  " .  وغرق باوستوفسكي في الضحك طويلاً . 

كان يتجنب لقاء المشاهير بعد لقائه بالشاعر ماياكوفسكي في عام 1927 في شقة الشاعر نيكولاي أسييف . حاول باوستوفسكي أن يقول للشاعر كيف أن صيد جراد البحر في نهر  سيريبريانكا  شيء ممتع ، ولكن الشاعر لم يلق له بالاً . ثم جلس باوستوفسكي  صامتاً ،وضجراً ليلعب الشطرنج مع أسييف ، واستغل اول فرصة سانحة لمغادرة الشقة. ويقول باوستوفسكي منذ ذلك الحين أنا أخاف من المشاهير , وأخاف من الرؤساء . اشعر بالحرية والهدؤ مع الناس البسطاء . 

كان يؤكد أهمية كل كلمة ، ودقة كل وصف، وصعوبة المزج بين المأساوي والكوميدي ويتكلم عن الكلمات التي يحبها ، وتلك التي يكرهها . كان رئيسا لقسم الكتابة الابداعية في معهد الادب العالمي لسنوات طويلة ، ولكنه لم يكن يفرض رأيه على الطلبة . وقد تخرج على يديه كثير من الكتاب والشعراء الشباب الذين اصبحوا في ما بعد من اهم الأدباء السوفيت . وكان ينصح الكاتب الشاب قائلاً : "  حافظ على بساطتك عندما تتحدث الى الملك ، وعلى صدقك عندما تتحدث الى الجمهور ". 

كان في منتهى الصدق في كل ما كان يعمله،  وفي كل ما كان يكتبه،  وفي كل ما يتحدث عنه . 

-  لم يكتب في حياته رسالة الى مسؤول ، ولم يدع الى ادانة أي كاتب – كما فعل بعض الكتّاب السوفيت ، وفي مقدمتهم ميخائيل شولوخوف - ولكن عندما جرت محاكمة الكاتبين اندري سينيلفسكي ويولي دانيل عام 1964 بتهمة نشر أعمال أدبية في الخارج . نشررسالة مفتوحة  موجهة الى المحكمة يعلن فيها تضامنه مع الكاتبين . 

في عام 1967 ايد رسالة سولجينيتسن الى مؤتمر الكتاب السوفييت للمطالبة بإلغاء الرقابة على الأعمال الأدبية ، ودفع ثمن هذه الرسالة غاليا ، بحرمانه من جائزة لينين الرفيعة لمناسبة بلوغه الخامسة والسبعين من العمر ، ومنح بدلا منها ميدالية " الراية الحمراء" المتواضعة .

عندما القى احد الكتاب المشهورين كلمة هاجم فيها الشاعر بوريس باسترناك عند مناقشة رواية " دكتور زيفاكو " رفض باوستوفسكي علنا وامام انظار جميع الحاضرين مصافحة هذا الكاتب الشهير ، الذي ظلت يده الممدودة معلقة في الهواء 

وكان ذلك درسا اخلاقيا . ولكن هل للمنافقين أخلاق ؟ 


كان يثمن عاليا ادب فيكتور نيكراسوف الذي كتب عن الحرب بين المانيا الهتلرية والإتحاد السوفيتي بصدق وعمق . في حديث جرى بينهما وصف باوستوفسكي ستالين قائلاً : " زعم ستالين انه يطبق القانون .ولكن كل ما كان يحدث في الدولة يتم بموجب قوانين الجريمة المنظمة " . كان ذلك في عهد بريجينيف الذي كان يفكر في اعادة الإعتبار لستالين .

كان باوستوفسكي مريضا يعاني من قصور القلب، عندما علم بأن السلطات تعتزم فصل يولي لوبيموف ، رئيس المخرجين في مسرح  " تاكانكا " .وهو مسرح طليعي يقبل الجمهور عليه بكثافة ومن الصعب الحصول على تذكرة لمشاهدة احد العروض فيها . فما كان من باوستوفسكي الا أن اتصل هاتفياً برئيس الوزراء الروسي آنذاك الكسي كوسيجين . قال باوستوفسكي لكوسيجين . يتكلم معك كاتب يحتضر . أتوسل اليك أن لا تدمر هذا السرح الطليعي ، ثروتنا الفنية القومية " . وفعلا تم صرف النظر عن الموضوع . 

باوستوفسكي وديتريش

كان باوستوفسكي على فراش المرض في المستشفى عندما زارت الممثلة والمطربة الأسطورية مارلين ديتريش – ايقونة هوليود – موسكو في عام 1964، لتقديم عروض غنائية امام الجمهور الموسكوي . وفي الدقائق الأولى لوصولها الى مطار موسكو الدولي ، قالت ديتريش انها تريد أولاً أن تقابل باوستوفسكي . 

كان الكاتب في هذا الوقت طريح الفراش في المستشفى .

وعندما طلبت السلطة من الكاتب حضور حفلة ديتريش ومقابلتها ، أعتذر بسبب مرضه ولكن السلطة اصرت على ذلك ، وجاء باوستوفسكي متكئاُ على يد زوجته . وفور انتهاء الحفلة صعد الى خشبة المسرح بصعوبة بالغة . تفاجأت ديتريش بوجود الكاتب الشهير وارتبكت ، ولم تجد طريقة للتعبير عن امتنانها له ، سوى الركوع امام الكاتب وتقبيل اليد التي كتبت قصة " البرقية " ، وهي تذرف الدموع . وساد الصمت المطلق أرجاء القاعة الفسيحة ، ثم هتفت احدى الفتيات بكلام غير واضح ، ونهض الجميع لتحية باوستوفسكي وديتريش ، ودوت عاصفة من التصفيق . كان الجميع مذهولين امام هذا المشهد النادر ، ولم يدر بخلد أحد من الحضور تسجيل هذه اللحظة التاريخية ، سوى مشاهد مجهول التقط صورة واحدة يتيمة لهذا اللقاء المؤثر. ومن يزور اليوم متحف باوستوفسكي في موسكو سيجد الصورة معلقة على احد جدران المتحف .