جاك لاكان: اللغة تحدد العقل الباطن

منذ البيان التأسيسي لبريتون وتزارا في عام 1924، تم تحديد السريالية مع نظريات التحليل النفسي لفرويد، فيما يتعلق بجعل اللاوعي واعيًا من خلال الفن.

ولد جاك لاكان في باريس العصر الجميل، في 13 أبريل 1901، واقترح العودة إلى أفكار فرويد، رغم أنه ابتعد عن أسسها في العلوم البيولوجية، لربطها بعلم اللغة.



إن تأكيده على أن اللاوعي منظم كلغة، مضافًا إلى المفاهيم الرمزية والخيالية والحقيقية، هي بعض المساهمات الحاسمة في عمله.

يجب أن نتذكر أن التحليل النفسي وصل إلى فرنسا متأخرًا بعض الشيء، وقد فعل ذلك بطريقة مختلفة عما وصل إليه في إنجلترا أو ألمانيا أو إيطاليا.

وهو يفعل ذلك في ثقافة مرتبطة بالطليعة والسريالية وفي لحظات انتقاد نظرية المعرفة الماركسية.

في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، لاحظ فرويد، عند محاولته دمج الماركسية والتحليل النفسي أو توضيحهما أو تقريبهما ببساطة، أنه في الأولى، يبدو ثقل الاقتصاد مبالغًا فيه ومطلقًا بالنسبة للمنظور المادي الماركسي، مما يحد من أهمية التحديد الأيديولوجي للأنا العليا. .

تخرج لاكان في الطب، وتخصص في الطب النفسي وقدم أطروحة دكتوراه عن جنون العظمة في عام 1932.

على الرغم من أنها لم يلاحظها أحد بين أقرانها، نشرت بريتون مقالًا لاكان في مجلة مينوتور عام 1933، والتي انضمت بهذه الطريقة إلى الحركة.

كما بدأ في تطوير أفكار مستوحاة من هوسرل ونيتشه وهيجل وهايدجر.

إن القفزة الكبيرة التي حققها لاكان من العلوم البيولوجية إلى العلوم الإنسانية تتعلق بإعادة تشكيل مفهوم اللاوعي، الذي تأثر بشدة باللسانيات من فرديناند دي سوسور إلى رومان جاكوبسون، وأنثروبولوجيا ليفي شتراوس. بالنسبة للاكان، اللاوعي سيكون منظمًا مثل اللغة.

وهكذا أثبت أن اللغة هي التي تحدد العقل الباطن، وتقدم من الأطروحات الهيغلية نحو البنيوية ونظرية العلامات.

لكن هذه البدعة أبعدته عن الجمعية الدولية للتحليل النفسي، لذلك أسس في عام 1964 مدرسة فروديان في باريس لتدريب المهنيين الجدد.

في أكتوبر 1966 نشر كتابه الأول: "الكتابات" عندما كان عمره 65 عامًا. يتكون باقي عمله من 26 ندوة.

العمل عبارة عن مجموعة من النصوص والمقالات والمراسلات تمتد على مدى ثلاثين عامًا، منذ عام 1936، بدءًا من "ملعب المرآة".

هكذا اكتشف عامة الناس لاكان في الستينيات.

وحتى ذلك الحين، لم يكن معروفًا إلا لطلابه ومحلليه وزملائه.

وهي ليست قراءة سهلة بأي حال من الأحوال.

بعض عناوين ندواته هي: "الذهان"، "علاقة الموضوع"، "تشكيلات اللاوعي"، "الرغبة وتفسيرها"، "أخلاقيات التحليل النفسي"، "التحويل"، "التماهي"، "القلق". "، "المفاهيم الأساسية الأربعة للتحليل النفسي"، "موضوع التحليل النفسي"، "منطق الشبح"، "فعل التحليل النفسي"، "من آخر إلى آخر"، "الجانب العكسي للتحليل النفسي"، " الأعراض"، و"لحظة الختام"، من بين أمور أخرى.

أحدث لاكان ثورة في مجال دراسة التحليل النفسي بمفاهيم جديدة مثل عقدة بوروميان، وتخريب الذات، ومرحلة المرآة، والرمز الآخر، والاستعارة والكناية، والرسم البياني للرغبة، والدال ورهن اسم الأب، أزمنة عقدة أوديب، وصيغ الجنس، ونظرية الخيال، أو المتعة، المتخيل الرمزي والحقيقي.

لقد عانى عمله، في البداية، من نفس مصير التحليل النفسي، أي المقاومة.

ويفسر هذا جزئيًا استخدام لاكان المتعمد لهجة لا يمكن فهمها إلا لنواة صغيرة من الزملاء والأتباع.

قبله، قام العلم والفلسفة بدمج التحليل النفسي مع المواقف الكلاسيكية المعروفة للجميع. اقترح لاكان صيغة جديدة للتكوين الكامل للمجال النظري ومجال التحليل النفسي، وتكوين أحدهما داخل الآخر.

قد يكون الأمر مبالغًا فيه، لكن الكثيرين يعتبرونه مؤسسًا لـعصر التنوير الجديد في مجال التحليل النفسي.

غادر في عام 1981.

وهو مرجع أساسي لفكر القرن العشرين وعلى الرغم من أنه مثير للجدل، إلا أنه حدد نفس مفهوم اللاوعي، مما جعل اللغة حالة سابقة وآلية اللاوعي للإزاحة والتكثيف والاستعارة والكناية، وقد تأثرت أعماله من التحليل الأدبي إلى السياسة والفن..