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في ريف دمشق.. سرقة مستودع تفضح تفاصيل «شبكة دعارة»

في ريف دمشق.. سرقة مستودع تفضح تفاصيل «شبكة دعارة»

ادعى إلى مدير ناحية "عربين" بريف "دمشق" أحد المواطنين بقيام مجهولين بسرقة مبالغ مالية من مستودع أخشاب عائد له عن طريق الخلع والكسر ليلاً، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بأحد العمال ويدعى (عز الدين . ح)، حيث تم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شقيقه (عبد الرحمن) وشريكهما (محمد . ع) على التخطيط لسرقة المستودع عن طريق خلع وكسر القفل والدخول إلى المستودع ليلاً وسرقة مبلغ مليون ليرة سورية و450 دولار أمريكي وثلاثة أجهزة خليوية، تم إلقاء القبض على (عبد الرحمن ومحمد) بكمين محكم وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وبإقدام عبد الرحمن على إيداع مبلغ مالي لدى امرأة تعمل في أعمال الدعارة السرية تدعى (مريم . غ) مقيمة في منطقة التل بريف دمشق كما يتعاطون الجميع مادة الحشيش المخدر والتي ضبط بحوزة أحدهم عليها.

تم استدراج المرأة وإلقاء القبض عليها واسترداد المبلغ المالي وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على ممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل منفعة مادية وهي تعمل لدى امرأة تدير شبكة في ريف دمشق واعترفت بقيامها على تصوير أفلام إباحية وإغراء جنسي وصور خلاعية لها وإرسالها لأشخاص خارج القطر مقابل حوالات مالية خارجية تصل إليها.


تم التحرز على المبلغ المالي المسروق والمصادرات، والتحقيقات مستمرة حتى إلقاء القبض على كامل الشبكة وتقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.