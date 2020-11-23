فرنسا: ننتظر أفعالاً من تركيا.. وتصريحات التهدئة لا تكفي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأحد، أن باريس تنتظر أفعالاً من النظام التركي قبل انعقاد المجلس الأوروبي في كانون الأول الذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة بحق أنقرة.



وقال لودريان في تصريح صحفي، حسب وكالة «ا ف ب» للأنباء: «لا يكفي أن نلاحظ منذ يومين أو ثلاثة أيام، تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينبغي أن تكون هناك أفعال».



وأكد لودريان، حسب وكالة «سبوتنيك» أن النظام التركي لديه طموح توسعي، لافتاً إلى أنه أرسل المرتزقة إلى ليبيا وإقليم قره باخ، فضلاً عن احتلال قسم من شمال العراق، و«الاعتداء على سيادة قبرص واليونان» في شرق المتوسط.



كما يحتل النظام التركي أجزاء من شمال سورية، ويقدم الدعم لتنظيمات إرهابية موالية له في تلك المناطق.



ويأتي تعليق لودريان غداة دعوة رئيس النظام التركي الاتحاد الأوروبي إلى الحوار، وتأكيده أنه يرى مستقبل بلاده ضمن القارة الأوروبية وليس في أي مكان آخر، وذلك في ظل توتر تركي مع الاتحاد الأوروبي بسبب أزمات أبرزها شرق المتوسط وليبيا.





«وكالات»