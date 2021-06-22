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غرفة التجارة: نسعى لتصدير مليون و نصف مليون طن من الخضار والفواكه يومياً

كشف نائب رئيس لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" فايز قسومة، مساعٍ خلال الفترة القادمة لتصدير 250 براداً يومياً سعتها 6 آلاف طن، وهو نفس الرقم الذي كان يصدّر يومياً قبل الأزمة.

وأضاف قسومة لصحيفة "الوطن"، أن حاليا يتم تصدير نحو 130 براداً يومياً من الخضار والفواكه إلى دول الخليج والعراق حالياً.

وأشار إلى أن ما يُصدّر حالياً من الخضر هو بندورة وبطاطا فقط، والباقي فواكه كالمشمش والكرز والخوخ والبطيخ الأصفر.

منوهاً بأن أبرز المشاكل التي تواجه تصدير الخضر والفواكه هي عدم توافر المازوت والطاقة للبرادات الثابتة التي تُصدّر فيها.

وطرح رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق" فايز قسومة، مؤخراً عدة مقترحات لمواجهة تحديات قطاع التصدير، منها التعاون مع "مصرف سورية المركزي" لتنظيم عمل المصدّر نيابة عن الغير، ووضع آلية دعم حقيقية للصادرات.

وتُصدّر يومياً 50 شاحنة خضار وفواكه إلى دول الخليج، و30 شاحنة أخرى إلى العراق، بحسب كلام حديث لرئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق" فايز قسومة، منوهاً بأن الموسم لا يزال في بدايته وسيشهد تحسناً في قادم الأيام.