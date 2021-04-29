عصابة في حلب تقودها امرأة!

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على عصابة أقدمت على سرقة منزل في حي الفرقان بحلب، وقامت بتصريف مسروقاتها.



بعد تعرض منزل في حي الفرقان بحلب للسرقة من قبل شخص مجهول، ونتيجة الجهود التي قام بها فرع الأمن الجنائي في حلب لكشف الفاعل، تبين أن السارقة هي امرأة (نجاح . ع) وقام بإلقاء القبض عليها.



وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي وقدره ثلاثون ألف دولار أمريكي وأنها قامت بتصريف المصاغ الذهبي والمبلغ المالي برفقة صديقتها وزوجها، اللذان تم إلقاء القبض عليهما وهما المدعو (جنكي. د) والمدعوة (دلال. ع)، وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بمساعدة المقبوض عليها بتصريف وبيع المصاغ الذهبي مقابل مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية.



وتم استرداد مبلغ ستة ملايين ليرة سورية و/66/ غرام ذهب من منزل المقبوض عليها، ومصادرة الأثاث المنزلي الذي قامت بشرائه من ثمن المصاغ الذهبي المسروق، ومبلغ مئة وسبع وتسعون ألف ليرة سورية ومصاغ ذهبي يزن ثلاثة وعشرون غرام ذهب من منزل المقبوض عليه ، ومصادرة أثاث منزلي قام بشرائه من حصته من المبالغ المسروقة.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.