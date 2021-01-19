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عرض قطري لدول الخليج بشأن إيران

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن عن استعداد بلاده للتوسط بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، للدخول في حوار، يفضي إلى حل المشكلات العالقة بين الطرفين.

وقال الوزير القطري لوكالة بلومبيرغ الأمريكية إنّ قطر حثت دول الخليج على الحوار مع إيران، باعتبار أن هذا الوقت المناسب للدوحة، للتوسط في مفاوضات.

وأضاف في المقابلة التي أجريت معه أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أيضاً نفس الرغبة.

وفي جانب آخر، أعلن المسؤول القطري أن بلاده تدعم المناقشات بين كوريا الجنوبية وإيران، للإفراج عن ناقلة النفط الكورية، التي احتجزتها طهران مطلع هذا الشهر، كما أنها ستسهل إجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة، إذا طُلب منها ذلك.

وعن المصالحة الخليجية، أشار إلى استمرار وجود خلافات بين قطر والإمارات بشأن الحركات الإسلامية، مبدياً اهتمام بلاده بحل الخلاف، لكن دون تغيير في سياستها الداعمة، لما يسعى إليه الناس من أجل بلدانهم، بحسب قوله.